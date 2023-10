Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Erfreuliche Ergebnisse bei einer Schulwegkontrolle

Großmaischeid (ots)

Am Donnerstagmittag führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus eine Schulwegkontrolle in der Schulstraße in Großmaischeid durch. Schwerpunkt war dabei die Überwachung der ordnungsgemäßen Sicherung der Kinder in den Fahrzeugen. Erfreulicherweise sind bei den Kontrollen keinerlei Verstöße festgestellt worden. Einige Kinder des angrenzenden Kindergartens freuten sich sehr über das Erscheinen der Polizei. Daher nahmen sich die Polizeibeamten im Anschluss an die Kontrollen gerne Zeit, die Fragen der wissbegierigen Kinder altersgerecht zu beantworten und den Polizeibus von Innen und Außen zu präsentieren.

