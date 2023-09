Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Radarkontrolle B 8 Gemarkung Michelbach

Michelbach (ots)

Am Nachmittag des 11.09.2023 führte die Verkehrsdirektion Koblenz bis in die Abendstunden eine Geschwindigkeitsmessung auf der B 8 außerhalb der geschlossenen Ortschaft im Bereich der Ortslage Michelbach in Fahrtrichtung Gieleroth durch. Bei einer Messung von über 1200 Fahrzeugen wurden 35 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, diese werden von der zentralen Bußgeldstelle in Speyer geahndet.

