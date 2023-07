POL-PDNR: Steineroth - Fahrern ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

57586 Weitefeld (ots) - Am 08.07.23, gegen 21:30 Uhr, sollte in Weitefeld ein Motorradfahrer kontrolliert werden, da das amtliche Kennzeichen auffällig zerknickt war. Beim Erblicken des Streifenwagens und dem Anhaltesignal wurde das Krad schnell beschleunigt und bog in die nächste Seitenstraße ein. Unter ...

mehr