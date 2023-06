Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ruhestörungen, Rollerfahrer unter Drogeneinfluss, Verfolgungsfahrt mit Roller - Fahrer ohne Fahrerlaubnis, Verkehrsunfälle - u.a mit verletztem Radfahrer, brennender PKW durch Schweißarbeiten

Herdorf, Elkenroth, Betzdorf, Brachbach Kirchen (ots)

Neben insgesamt 10 Ruhestörungen in der Nacht von Samstag, den 17.06.2023 auf Sonntag, 18.06.2023 hatte die Polizei Betzdorf auch sonst einen arbeitsreichen Tag:

Am Samstag, den 17.06.2023 wurde um 12:15 Uhr in der Schneiderstraße in Herdorf ein 21-jähriger Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Der Verdacht wurde durch einen positiven Drogenvortest bestätigt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Weiterhin konnten bei dem Mann noch Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Es wurden entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Am Samstag, den 17.06.2023 beabsichtigten Beamte der PI Betzdorf um 17:30 Uhr in der Straße "Im Elbbachtal" in Elkenroth einen Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, da an dem Roller kein Kennzeichen angebracht war. Der Fahrer des Rollers missachtete jedoch die Anhaltesignale und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit vor dem Streifenwagen. Die Verfolgung musste schließlich abgebrochen werden. Kurz danach kam den Beamten der Fahrer jedoch fußläufig entgegen. Es handelte sich um einen 19-jährigen Mann aus der VG Herdorf-Daaden. Der Rollerschlüssel sowie die Fahrzeugpapiere konnten bei ihm aufgefunden werden. Den nicht zugelassenen Roller hatte dieser zuvor versteckt abgestellt. Der junge Mann war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Auf ihn kommen nun diverse Strafanzeigen zu.

Am Samstag, den 17.06.2023 kam es gegen 18:15 Uhr im Kreuzungsbereich "Steinerother Straße/Hellerstraße" in Betzdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 24-jährige PKW-Fahrerin und einem 51-jähriger Fahrradfahrer (Pedelec). Die 24-jährige PKW-Fahrerin beabsichtige nach rechts in die "Hellerstraße" in Richtung Stadthalle abzubiegen, während der nachfolgende Fahrradfahrer jedoch rechts an ihr vorbeifahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zufügte.

Am Samstag, den 17.06.2023 ereignete sich um 19:30 Uhr ein Auffahrunfall in der "Jungenthaler Straße" in Kirchen-Wehbach. Die 32-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz beabsichtigte auf die L280 in Richtung Kirchen abzubiegen. Ein nachfolgender 19-jähriger Fahrer eines VW bemerkte dies zu spät und fuhr dem Mercedes auf. Es entstand Sachschaden von ca. 4000 Euro.

Am Sonntag, den 18.06.2023 wurde der PI Betzdorf um kurz nach Mitternacht ein Fahrzeugbrand in Brachbach gemeldet. Es stellte sich vor Ort heraus, dass ein 55-jähriger Mann an seinem im Hof vor der Garage geparkten PKW Schweißarbeiten durchgeführt hatte, welche zum Fahrzeugbrand geführt haben dürften. Durch den in Vollbrand stehenden PKW wurden noch drei weitere in unmittelbarer Nähe geparkte PKW sowie das Wohnhaus des Mannes beschädigt. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude konnte durch die Feuerwehr jedoch verhindert werden. Der entstandene Sachschaden an dem Gebäude sowie den insgesamt vier PKWs wird auf ca. 40.000EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell