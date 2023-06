Betzdorf (ots) - In der Nacht vom 02. auf den 03.06.23 kam es in der Burgstraße in 57518 Betzdorf zu Sachbeschädigungen an mehreren Pkw. Im Bereich der Hausnummern 25-34 wurden an drei Pkw die Luft aus je einem Reifen gelassen. Bei einem weiteren Pkw wurde mit einem spitzen Gegenstand der Lack an der Beifahrerseite zerkratzt. Zumindest an diesem Pkw dürfte ein ...

mehr