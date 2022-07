Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Weiterer Einbruch in Gaststätte

Bad Hönningen (ots)

Im Verlauf des Sonntagvormittag wurde der Polizeiinspektion Linz ein weiterer Einbruch in eine Gaststätte gemeldet. Unbekannte Täter gelangten in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Waldbreitbacher Straße über eine Seitentür in die Gaststätte Zum Wolpertinger. Hier wurde gezielt, der im Gastraum aufgestellte, Spielautomat angegangen. Die Schadenshöhe dürfte bei einem niedrigen vierstelligen Eurobetrag liegen. Von einem Tatzusammenhang zu einem Einbruch in eine weitere Gaststätte wird ausgegangen. Hinweise zur Tat oder Tätern werden an die Polizeiinspektion Linz unter 02644-9430 oder pilinz@polzizei.rlp.de, erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell