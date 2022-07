POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht

Bad Hönningen (ots) - Am Vormittag des 27.07.22 wurde ein 54 jähriger Mann aus Bad Hönningen in einem Einkaufsmarkt in Bad Hönningen durch einen aufmerksamen Mitarbeiter des Geschäftes beim Ladendiebstahl beobachtet. Als der einschlägig bekannte Mann das Geschäft verlassen wollte, sprach der Mitarbeiter ihn an. Die hinzu gerufenen Beamten der Polizeiinspektion Linz stellten fest, dass er Stehlgut im Wert von über 65 Euro bei sich trug. Eine Erklärung für die Tat ...

mehr