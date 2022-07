Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Täter bei einem vermutlichen Einbruchversuch gestört

Dierdorf (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind 2 bisher unbekannte männliche Personen bei einem vermutlichen Einbruchsversuch im Krotoszyner Ring in Dierdorf von dem Geschädigten überrascht worden. Gegen 02:20 Uhr bekam der Bewohner auf seinem Handy eine Mitteilung über die Auslösung einer Außenkamera angezeigt. Bei der Überprüfung der Aufnahme stellte er eine männliche Person fest, die sich unbefugt in seinem Garten aufhielt. Daraufhin löste der Bewohner die hauseigene Alarmanlage aus. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. An dem Anwesen sind keine Aufbruchspuren festgestellt worden. Öffentlich wurden die Täter im Versuchsstadium gestört. Bei der späteren Auswertung einer Wildkamera wurde ersichtlich, dass sich 2 Täter im Gartenbereich aufhielten. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei mit mehreren Einsatzkräften und einem Diensthund verlief negativ.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell