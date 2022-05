Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ladendieb gestellt, Angabe falscher Personalien

Linz am Rhein (ots)

Am Mittwoch, den 25.05.2022 wurde ein Kunde in einem Supermarkt in Linz beim Ladendiebstahl beobachtet und versuchte zu flüchten. Aufmerksame Mitarbeiter hinderten den Täter an der Flucht und alarmierten die Polizei. Bei der Anzeigenaufnahme gab der Dieb gegenüber den eingesetzten Beamten falsche Personalien an. Nach Klärung der Identität und Einleitung eines Straf- sowie eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens wurde der Täter aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

