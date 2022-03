POL-PDNR: Müllwagen gerät in Brand

Neuwied (ots) - Am 07.03.2022 gegen 20:15 Uhr ereignete sich auf der B42 in Neuwied auf Höhe des Möbelhauses Porta in Fahrtrichtung Bendorf ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Zeugen, die Angaben über den Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied unter 02631-8780 oder pineuwied@polizei.rlp.de zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein Pressestelle ...

