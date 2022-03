POL-PDNR: Verkehrsunfallzeuge gesucht

Linz am Rhein (ots) - Im Laufe des vergangenen Wochenendes wurde die Mauer an der evangelischen Kirche in Linz von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Die Polizei konnte an der Unfallstelle Fahrzeugteile, vermutlich von einem Zweirad, sichern. Die Teile werden derzeit von der Polizei ausgewertet, um Rückschlüsse auf das flüchtige Fahrzeug zu erlangen. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: ...

mehr