Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfall durch riskantes Überholmanöver

Mudersbach (ots)

Am frühen Freitagmorgen kam es gegen 00:20 Uhr auf der B 62 zwischen Niederschelderhütte und Mudersbach zu einem Unfall durch ein riskantes grobverkehrswidriges und rücksichtsloses Überholmanöver eines jungen PKW-Fahrers. Demnach überholte dieser mit seinem weißen 3er BMW kurz vor dem Ortseingang Mudersbach einen vorausfahrenden PKW trotz erkennbarem Gegenverkehr. Ein Frontallzusammenstoß mit dem Gegenverkehr konnte nur dadurch verhindert werden, dass dieser wie auch der überholte PKW stark abbremsten. Trotzdem verlor der Fahrer des BMW beim Wiedereinscheren nach rechts die Kontrolle über seinen PKW und kollidiert mit der angrenzenden Felswand. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Der Führerschein des Unfallfahrers wurde sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Insbesondere wird gebeten, dass sich der Fahrer des entgegenkommenden PKWs unter der Rufnummer 02741/926-0 bei der Polizei in Betzdorf meldet.

