Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Bahnhofstr. 55, Höhe Feuerwehrhaus Wissen (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr in der Zeit von So., 26.09.2021, 22:00 Uhr bis Mo., 27.09.2021, 05:20 Uhr vermutlich mit einem Pkw oder Transporter der Marke VW, die Bahnhofstraße in Wissen von Nisterbrück kommend in Fahrtrichtung Stadtmitte. Unmittelbar in Höhe des Bauhofes Wissen kam er aus bislang ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte auf einer Länge von ca. 30 Metern eine Vielzahl von rot-weißen Metall-Absperrpfosten, die dort mit einer Kette verbunden den beginnenden Gehweg von der Fahrbahn abtrennen. Aufgrund des Schadensbildes kann angenommen werden, dass der unbekannte Fahrzeugführer sein Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zurücklenken konnte und in Richtung Regio-Bahnhof von der Unfallstelle unerlaubt entfernte. Ausweislich der aufgefundenen Fahrzeugteile dürfte das verursachende Unfallfahrzeug starke Beschädigungen im Frontbereich aufweisen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher bzw. zum Fahrzeug geben können werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell