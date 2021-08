Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen - Widerstand durch 17-jährigen Jugendlichen; weitere Heranwachsende störten erheblich den Polizeieinsatz

Kirchen (ots)

Am 13.08.2021, gegen 20:15 Uhr wollten Beamte der hiesigen Dienststelle im Rahmen strafrechtlicher Ermittlungen eine Personalienfeststellung bei einem 17-jährigen Jugendlichen am Bahnhof in Kirchen durchführen. Dabei trat der Jugendliche besonders respektlos und aggressiv den Beamten gegenüber. Hinzu kam die Solidarisierung weiterer drei anwesenden Heranwachsenden mit dem 17-Jährigen. Diese störten erheblich und dauerhaft den Polizeieinsatz, den sie mit ihrem Smartphones filmten. Da der 17-Jährige zur Durchführung weiterer Maßnahmen zur Dienststelle verbracht werden sollte, leistete er Widerstand gegen die einschreitenden Polizeibeamten. Gegen die vier polizeibekannten Personen wurden entsprechende Strafverfahren wegen Widerstand/tätlichem Angriff gegen Polizeibeamte sowie Verletzung des Persönlichkeitsrechtes eingeleitet.

