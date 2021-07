Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfälle mit leicht verletzten Personen

Unkel (ots)

Verkehrsunfall 1

Am gestrigen Mittag, rangierte ein 46 jähriger Mann mit seinem PKW, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Unkel. Aufgrund der recht engen Parksituation übersah er hierbei einen 81 jährigen Fußgänger der sich hinter dem PKW befand. Es kam zu einer leichten Kollision. Der Fahrzeugführer stoppte sofort, der Fußgänger stürzte jedoch zu Boden und zog sich Schürfwunden zu. Es kam zu keiner ernsthaften Verletzung.

Verkehrsunfall 2

Ebenfalls in Unkel, in diesem Falle in der Sebastianstraße kam es zu einem Zusammenstoß von einem PKW und einer Fahrradfahrerin. Eine 86 jährige Frau fuhr mit ihrem Rad und übersah den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten PKW. Dieser wurde glücklicherweise sehr langsam bewegt, sodass es auch hier bei oberflächlichen Schürfwunden blieb. An dem PKW entstand leichter Sachschaden.

