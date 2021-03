Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Emmerzhausen- Schwarzwild verendet an der Unfallstelle

Emmerzhausen (ots)

Am 07.03.2021, gegen 20:20 Uhr befuhr ein 43-jähriger Pkw-Fahrer die Landesstraße 280 aus Emmerzhausen kommend in Richtung Burbach-Lippe, Landesgrenze NRW. Im Verlauf der Strecke querte plötzlich ein Wildschwein die Straße. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier, dass dabei verendete. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

