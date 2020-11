Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen-Schönstein, Fürst-Hatzfeldt-Str./ Auf dem Plan57537 Wissen-Schönstein, Fürst-Hatzfeldt-Str./ Auf dem Plan (ots)

Am Mo., 23.11.2020, gegen 10:30 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Fahrzeugführer rückwärts mit seinem LKW Mercedes die Straße Auf dem Plan, um in die Fürst-Hatzfeldt-Straße Richtung Mittelhof einzufahren. Anschließend beabsichtigte er vorwärts in Richtung L 278 zu fahren. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt eines 23-jährigen Fahrzeugführers eines Pkw Smart, welcher seinerseits die Fürst Hatzfeld-Straße in Richtung Mittelhof befuhr. Anstatt beim Erkennen des LKW jedoch anzuhalten, versuchte der 23-Jährige den LKW trotz unklarer Verkehrslage zu überholen, obwohl dieser sich schon mittig auf der Fahrbahn befand. Darüber hinaus konnte er den weiteren Verlauf der Fürst-Hatzfeld-Straße wegen einer scharfen und unübersichtlichen Rechtskurve nicht einsehen. Beim Überholen kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei am PKW Smart mittlerer Sachschaden entstand. Der LKW wurde nicht beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell