Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Betzdorf (ots)

Am Montag, den 04.05.2020 wurde gegen 12:30 Uhr ein Brand in einer Küche in einem Mehrfamilienhaus in der Weiherstraße gemeldet. Die Feuerwehr Betzdorf stellte vor Ort fest, dass auf dem Herd Essen angebrannt war und es so zu einer starken Rauchentwicklung kam. Es entstand kein Gebäudeschaden. Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr gelüftet. Eine Bewohnerin wurde mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation vorsorglich ins Krankenhaus Kirchen gebracht. Die Feuerwehr Betzdorf war mit 11 Personen vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell