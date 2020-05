Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brachbach - Verkehrsunfall Sachschaden

Brachbach (ots)

Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 62 in Höhe Brachbach. Ein 35-Jähriger befuhr mit einem Pkw die Bundesstraße 62 aus Richtung Kirchen kommend in Richtung Siegen. In Brachbach - Büdenholz geriet der 35-Jährige infolge nicht angepasster Geschwindigkeit innerhalb einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Lkw eines 47-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Bei dem Lkw handelte es sich um einen Gefahrgut-Transporter, welcher mit Stickstoff beladen war. Der Tank wurde nicht beschädigt, so das keine Gefahr des Austritts von Gefahrgut bestand. Zur Bergung der Fahrzeuge musste die Bundesstraße kurzfristig gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/926-145

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell