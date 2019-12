Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Linz am Rhein für den Zeitraum 13.12. - 15.12.2019

Polizeiinspektion Linz am Rhein (ots)

1. Nötigung im Straßenverkehr Am Samstagmorgen wurde der Fahrzeugführer eines PKW auf der Bundesstraße 42 massiv durch einen anderen Verkehrsteilnehmer während der Fahrt bedrängt und genötigt. Im Verlauf der Fahrt von Linz nach Unkel drängelte der Fahrzeugführer eines dunklen Nissan mehrfach den vorausfahrenden Verkehr und bremste diesen nach gefährlichen Überholmanövern ohne Grund aus. An der Kreuzung in Unkel blockierte der Fahrer des PKW sogar die Fahrbahn, um daraufhin auszusteigen und dem folgenden Fahrzeugführer Repressalien anzudrohen. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: junger Mann, helle Haare, kurz rasierte Seiten, groß und stämmig. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Linz (02644-943-0) erbeten.

2. Trunkenheit im Straßenverkehr Am frühen Samstagmorgen sollte der Fahrzeugführer eines PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, nachdem dieser zuvor Schlangenlinien fuhr. Hierbei versuchte der Fahrer fußläufig zu flüchten, konnte jedoch durch die nacheilenden Beamten gestellt werden. Ein Alco-Test erbrachte eine Atemalkoholkonzentration von 1,1 Promille. Der Beschuldigte ist zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus Linz.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Linz/Rhein



Telefon: 02644 9430

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell