Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruch

Dierdorf (ots)

Am Samstag, den 14.12.2019 kam es in den frühen Abendstunden zu einem Einbruchsversuch in eine Mietwohnung eines Mehrfamilienhauses. Der/die bislang unbekannte(n) Täter begab(en) sich auf den Balkon der Wohnung im Erdgeschoss und versuchte(n) die dortige Terrassentür mittels Hebelwerkzeug gewaltsam zu öffnen. Durch eine Alarmauslösung im Inneren der Wohnung wurde(n) der/die Täter vermutlich verschreckt und ergriff(en) die Flucht. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell