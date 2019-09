Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Scheuerfeld - Sachbeschädigung durch Graffiti

Scheuerfeld (ots)

Wie bereits berichtet, kam es in der Betzdorfer Innenstadt zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. Die gleichen Täter dürften auch in Scheuerfeld tätig gewesen sein. In der Nacht zum vergangenen Montag wurden ein Firmenbus und ein Anhänger, welcher in der Siegstraße geparkt waren, auch mit schwarzer Sprühfarbe beschädigt. Die aufgebrachten Schriften sind denen in Betzdorf ähnlich. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

