Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

Hamm/Sieg (ots)

Im Verlauf der vergangenen Nacht (07.-08.09.2019) kam es an verschiedenen Örtlichkeiten im Stadtgebiet von Hamm/Sieg zu diversen Sachbeschädigungen mittels Anbringen blauer Sprühfarbe. So wurden am Synagogenplatz vor dem dortigen Kulturhaus und in der Parkstrasse mehrere Hinweisschilder und ein Bagger sowie in der Scheidter Strasse drei PKW und eine Bronzestatue mittels Farbe verunstaltet. Der Sachschaden wird hiesigerseits auf mehrere tausend Euro geschätzt. Etwaige Hinweise auf den/die bislang unbekannten Täter werden an die Polizei in Altenkirchen erbeten.

