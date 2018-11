POL-PDNR: PIAK: Gefährdung des Straßenverkehrs beim Überholen

Altenkirchen (ots) - Am Samstag, 10.11.2018, um 10:50 Uhr befuhr ein polnischer LKW die B 414 aus Richtung Kroppach kommend in Richtung Altenkirchen. In Höhe des Industriegebiets Graf-Zeppelin-Straße überholte der LKW-Fahrer eine Fahrzeugschlange trotz Gegenverkehrs. Durch das vorausschauende Fahren der anderen Verkehrsteilnehmer gelang es dem LKW-Fahrer wieder rechtzeitig nach rechts einzuscheren, ohne mit dem Gegenverkehr zu kollidieren. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Altenkirchen zu melden. Insbesondere wird der Fahrer eines Opel Insignia gesucht, welcher bis zum Stillstand abbremsen musste und so die Kollision mit dem LKW vermeiden konnte.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen



Telefon: 02681-946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell