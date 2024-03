Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Ladendieb flüchtet - Festnahme wegen offenem Haftbefehl

Mainz (ots)

Am Montagnachmittag flüchtet ein zunächst unbekannter Ladendieb aus einem Getränkemarkt in der Mainzer Oberstadt. Die gute Beschreibung durch den Marktleiter führt kurz darauf zur Festnahme des flüchtenden 20-jährigen aus Rheinhessen. Er steht erheblich unter Alkoholeinfluss. Bei ihm werden die entwendeten Waren aufgefunden und ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls gegen ihn eröffnet. Bei der Überprüfung seiner Personalien wird zudem festgestellt, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl besteht. Nach Eröffnung des Haftbefehls wird der 20-Jährige an eine Justizvollzugsanstalt überstellt. (Der Beschuldigte ist Heranwachsender, weitere Informationen werden nicht veröffentlicht.)

