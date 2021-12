Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Corona-Kontrolltag im Stadtgebiet Mainz - Ergebnisse

Mainz (ots)

Auch das Polizeipräsidium Mainz beteiligte sich am 02.12.2021 am landesweiten Corona-Kontrolltag. Dabei fanden im gesamten Mainzer Stadtgebiet zahlreiche Kontrollen durch Einsatzkräfte der Mainzer Polizeiinspektionen und des Polizeipräsidium Einsatz Logistik und Technik in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt Mainz statt.

In Mainz wurden über 600 Personenkontrollen durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 28 Verstöße gegen die gültige CoBelVo festgestellt. Insgesamt wurde 19-mal gegen die Tragepflicht einer Mund-Nasenbedeckung verstoßen. In zwei Gastronomie- sowie zwei Friseurbetrieben wurden die notwendigen Kontakterfassungen nicht vorgenommen und Personen ohne jeglichen Nachweis Zugang gewährt. Zwei kontrollierte Personen wiesen sich gegenüber den Einsatzkräften mit Zertifikate aus, die unter dem Verdacht der Fälschung stehen. In allen Fällen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell