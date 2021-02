Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Hechtsheim - PKW aufgebrochen

Mainz-Hechtsheim (ots)

06.02.2021, 12:00 Uhr - 08.02.2021, 09:15 Uhr

Bislang unbekannte Täter hebelten im Zeitraum von Samstagmittag, 12:00 Uhr bis Montagmorgen, 09:15 Uhr ein Einfahrtstor zu einem Autohaus in der Barcelona-Allee in Mainz auf. Anschließend schlugen die Täter an zwei Fahrzeugen die Seitenscheiben ein und gelangten somit ins Innere der Autos. Die Täter konnten unteranderem Reifen, Scheinwerfer und ein fest eingebautes Navigationssystem entwenden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell