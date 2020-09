Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz, Kontrollen illegaler Umbauten an Kraftfahrzeugen

Mainz (ots)

Donnerstag, 03.09.2020

Technische Veränderungen an PKW führten bei Kontrollen am gestrigen Donnerstag bei insgesamt 14 von 24 PKW zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Zwischen 13:00 und 17:00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Mainz mit Unterstützung von weiteren Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten aus Rheinland-Pfalz, PKW in der Peter-Altmeier-Allee, mit der Zielrichtung illegaler Umbauten an Kraftfahrzeugen durch.

Durch Motorradfahrer der Polizei wurden auffällige Fahrzeuge zuvor im Verkehr erkannt und an die Kontrollstelle herangeführt. Bei 14 Fahrzeugen waren die technischen Veränderungen nicht rechtskonform und führten zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Auffällig hierbei war, dass es sich zu einem großen Teil um PS-starke und hochpreisige Fahrzeuge handelte. Vor allen Veränderungen an den Rädern, z.B. durch breitere Reifen, nicht zugelassenen Felgen oder Distanzscheiben, aber auch Änderungen an der Beleuchtung, durch den Austausch der Leuchtmittel, waren zu beanstanden. Die Fahrer erwartet jetzt ein Bußgeld in Höhe von 90,-EUR und ein Punkt im Verkehrszentralregister in Flensburg. Gleichzeitig erhielten sie die Aufforderung die Umbauten zurückzubauen und dies meist innerhalb von einer Woche bei der Zulassungsstelle nachzuweisen. In keinem Fall waren die Veränderungen jedoch so kritisch, dass die Weiterfahrt untersagt werden musste.

Diese illegalen Veränderungen stellen eine Gefahr im Straßenverkehr dar und stehen in einem Widerspruch zu ordnungsgemäßem Tuning. Dies wird meist durch hochspezialisierte Fachfirmen mit großem technischen Sachverstand rechtskonform angeboten und auch durchgeführt.

