Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Mainz (ots)

Sonntag, 30.08.2020, 12:50 Uhr bis 14:42 Uhr

Eine 44-jährige Autofahrerin befährt die Schlesische Straße in Fahrtrichtung Annabergstraße. Ein 72-Jähriger befährt die Weichselstraße in aufsteigende Richtung. An der Kreuzung zwischen der Schlesischen Straße und der Weichselstraße missachtet die 44-Jährige die Vorfahrt und fährt auf die Weichselstraße auf. Im Kreuzungsbereich kommt es zum Zusammenstoß mit dem 72-jährigen Autofahrer. Beide beteiligten Fahrzeuge sind anschließend nicht mehr fahrtauglich. Die Beifahrerin des 72-Jährigen wird leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell