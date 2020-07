Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen

Ingelheim (ots)

Seit Mitte Juni ist es in Ingelheim und Heidesheim zur Nachtzeit wiederholt zu Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen gekommen. Dabei ziehen die Täter nach aktuellen Erkenntnissen durch den betroffenen Ortsteil und prüfen an allen Fahrzeugen, ob diese ordnungsgemäß verschlossen sind. Ist das nicht der Fall, wird der Innenraum des Fahrzeugs durchwühlt und nach Wertgegenständen gesucht. In den zurückliegenden Fällen wurde neben Bargeld, auch Schlüssel, Dokumente und elektronische Geräte gestohlen. In dem betroffenen Zeitraum sind der Ingelheimer Polizei insgesamt 24 Fälle bekannt geworden.

Davor könne Sie sich schützen.

Die Polizei rät:

- Vergewissern Sie sich immer, dass Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen ist.

- Schließen Sie Fenster, Schiebedach oder Faltdach bei Cabrios.

- Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld im Auto liegen. Meist sind solche Gegenstände vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

- Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug.

- Bewahren Sie Ersatzschlüssel nicht im oder am Auto auf.

- Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei.

Weitere Infos finden Sie unter:

http://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/17-bremsen-sie-diebe-rechtzeitig-aus/

Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben oder selbst betroffen sind, können sie sich jederzeit mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

