Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Neustadt - Schüsse und Waffen

Mainz-Neustadt (ots)

Freitag, 01.05.2020, 18:59 Uhr

und Sonntag, 03.05.2020, 02:05 Uhr

Am Freitagabend wird der Polizei gemeldet, dass sich in einem Hinterhof in der Nackstraße vier junge Männer aufhalten. Einer habe mit einer schwarzen Pistole hantiert, diese den anderen vorgezeigt. Die Örtlichkeit wird mit starken Kräften aufgesucht. Die Personen können angetroffen und kontrolliert werden. Es handelt sich um vier Jugendliche bzw. Kinder im Alter zwischen 13 - 17 Jahren. Bei einem 17-jährigen kann im Hosenbund am Bauch eine schwarze Pistole festgestellt werden. Nach kurzer Sichtprüfung steht fest, dass es sich lediglich um eine Softairwaffe (unter 0,5 Joule) handelt. Die Waffe wird sichergestellt. Bei einem Freund des Betroffenen kann in einer Hosentasche ein passendes Magazin, welches mit Plastikkugeln geladen ist, aufgefunden werden. Dieses wird ebenfalls sichergestellt. Der Betroffene und dessen Freund, welcher das Magazin mit sich führte, werden zur Dienststelle verbracht. Die anderen beiden Jugendlichen werden vor Ort des Platzes verwiesen. Die zur Dienststelle gebrachten Personen (13 und 17 Jahre) können von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt werden. Diesen wird der Sachverhalt erläutert. Weitere Ermittlungen folgen. Am Sonntag in der Nacht um 02:05 werden der Polizei mehrere Mitteilungen über Schüsse in der Neustadt gemeldet. Es werden drei Jugendliche beschrieben, die geschossen hätten. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung mit starken Kräften im Bereich Feldbergplatz, Taunusstraße und den umliegenden Straßen können durch zwei Streifenbesatzungen drei flüchtende Personen im Bereich Taunusstraße/Eduard-Kreyßig-Ufer festgestellt und kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung eines 19-jährigen wird ein schwarzer Koffer in seinem Rucksack gefunden, an welchem ein Kabelbinder befestigt ist. Bei Inaugenscheinnahme des Koffers können im Inneren eine schwarze PtB Schreckschusswaffe, ein Magazin, ein Schalldämpfer sowie mehrere Knallpatronen aufgefunden werden. Bei der Durchsuchung der beiden anderen Personen (15 und 16 Jahre) werden keine Waffen entdeckt. Da bislang nicht feststeht, wer Schüsse abgab, wird mit allen drei Personen ein Schmauchspurtest durchgeführt. Durch eine Streifenwagenbesatzung wird im Anschluss die durch die Zeugen gemeldete Örtlichkeit der Schussabgabe am Feldbergplatz aufgesucht. Direkt am Zugang zur "Grünen Brücke" können 8 Knallpatronen (Hülsen) sowie ein weiterer (identisch zu dem am Koffer), augenscheinlich durch ein Feuerzeug beschädigter Kabelbinder, aufgefunden werden. Im Anschluss an die Sachverhaltsaufnahme erhält der 17-jährige einen Platzverweis, einer der Jugendlichen wird zu seinen Großeltern, der dritte Jugendliche zur Dienststelle verbracht und von seiner Mutter abgeholt. Weitere Ermittlungen, unter Anderem wegen Verstoß gegen das Waffengesetz folgen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

