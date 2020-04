Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Mainz (ots)

Dienstag, 14.04.2020, 16:30 Uhr

Ein 38-jähriger Autofahrer befährt den Kaiser-Karl-Ring in Richtung Rheinallee und hält an einer roten Ampel. Ein hinter ihm fahrender 47-Jähriger versucht zu bremsen, fährt jedoch auf, so dass es zur Kollision kommt. Es entstehen Sachschäden an den Fahrzeugen. Der 47-Jährige ist zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert. Ihm wird eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wird sichergestellt.

