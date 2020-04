Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ingelheim - verwirrte und alkoholisierte Frau

Mainz (ots)

Der Polizei wird am Donnerstagmittag eine offensichtlich verwirrte und alkoholisierte Frau gemeldet, die an der Bushaltestelle Höhe Pennymarkt in Ingelheim die Leute anpöbele. Hierbei soll sie unter anderem eine Frau, die mit ihrem Kind an der Haltestelle stand, angepöbelt und sodann sogar körperlich angegriffen haben. Die bisher nicht bekannte Geschädigte sei mit ihrem Kind jedoch, vor dem Eintreffen der Polizei, mit dem Bus der Linie 612 weggefahren. Der Mitteiler und die alkoholisierte Beschuldigte werden durch die Streife vor Ort angetroffen und die Daten sowie der Sachverhalt, soweit möglich, erhoben, der Beschuldigten danach ein Platzverweis erteilt. Die Suche nach der Geschädigten verlief bisher erfolglos. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

