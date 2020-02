Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung Sonntag,09.02.2020

Essenheim, Mainzer Straße (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag geriet gegen 01.44 Uhr ein 45-jähriger PKW-Fahrer aus Essenheim in der dortigen Mainzer Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit seinem Auto gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Durch den Unfall wurde die 43-jährige Beifahrerin so schwer verletzt, dass sie durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Fahrzeugführer war nach Polizeiangaben mit mehr als 1,5 Promille deutlich alkoholisiert und zudem ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Er muss mit einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, fahrlässiger Körperverletzung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

