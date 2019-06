Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 21.06.2019 - 22.06.2019, 11:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Gemeinschaftlicher Ladendiebstahl - Ort: 38226 Salzgitter, Berliner Straße, Geschäft für Brautmoden. Zeit: Freitag, 21.06.2019, 16:30 Uhr. Hergang: Die Mitarbeiterin eines Brautmodengeschäftes konnte am Freitag, den 21.06.2019, gegen 16:30 Uhr drei Ladendiebinnen beobachten, die Abendkleider aus dem Geschäft entwenden wollten. Die drei Diebinnen wurden im Laufe der polizeilichen Sofortfahndungsmaßnahmen in der Innenstadt angetroffen und festgenommen. Die entwendeten Kleider führten die Frauen, zwischen 23 Jahre und 32 Jahre alt, alle mit Wohnsitz in Salzgitter, noch bei sich. Gegen die Frauen wurden Strafanzeigen gefertigt. Im Rahmen einer Überprüfung wurde außerdem festgestellt, dass zwei der Frauen mit Haftbefehl gesucht werden. Während die eine Frau nach Entrichtung einer Geldstrafe wieder auf freien Fuß entlassen werden konnte, musste die andere Frau der JVA in Hildesheim zugeführt werden.

Trunkenheit im Verkehr - Ort: 38226 Salzgitter, Wiesenweg. Zeit: Freitag, 21.06.2019, 23:30 Uhr. Hergang: Zur genannten Zeit fiel einer Polizeistreife aus Salzgitter ein 37-jähriger Mann auf, der mit einem Pkw VW die Straße Wiesenweg entlangfuhr. Im Rahmen einer durchgeführten Kontrolle wurde bei dem Mann Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,76 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt in seinem Pkw wurde ihm untersagt. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500,- Euro zuzüglich der Verfahrensgebühren.

Verkehrsunfall mit mehreren leicht verletzten Personen - Ort: 38226 Salzgitter, Albert-Schweitzer-Straße / Neißestraße. Zeit: Freitag, 21.06.2019, 14:05 Uhr. Hergang: Zur Unfallzeit befuhr ein Pkw Ford, besetzt mit fünf Personen, die Albert-Schweitzer-Straße in Richtung Innenstadt. Im per Lichtzeichenanlage geregelten Kreuzungsbereich zur Neißestraße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem die Neißestraße befahrenden Pkw VW, besetzt mit einer Person. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass der 47-jährige Fahrer des Ford den Kreuzungsbereich trotz für ihn Rotlicht zeigender Lichtsignalanlage befuhr. Durch den Aufprall zog sich der Unfallverursacher leichte Verletzungen an einem Arm zu. Drei weitere Mitfahrer in seinem Pkw, darunter zwei Söhne des Mannes, 10 und 18 Jahre alt, erlitten einen Schock und wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Auch der Fahrer des Pkw VW zog sich leichte Verletzungen an einem Arm und der Schulter zu und musste einem Krankenhaus zugeführt werden. Beide Pkw waren nicht weiter fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die entstandene Sachschadenshöhe wird auf mindestens 13.000 Euro geschätzt.

