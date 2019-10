POL-PPMZ: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Polizeipräsidium Mainz

Ein 82-Jähriger befuhr am frühen Samstagabend die Große Bleiche in Mainz in Richtung Alicenplatz. Auf Höhe der Haltestelle "Münsterplatz" lief plötzlich ein 8-jähriges Kind auf die Fahrbahn. Der Fahrer bremste sofort und kam auch zum Stillstand, allerdings wurde das Kind durch das Auto am Bein touchiert. Das Kind wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

