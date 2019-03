Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfallflucht nach hohem Sachschaden

Aldenhoven (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit in einem Fall von Verkehrsunfallflucht in Freialdenhoven und bittet um Hinweise auf den flüchtigen Verursacher / die Verursacherin.

Das strafbare Geschehen ereignete sich am vergangenen Wochenende auf der Schulstraße. Zwischen Samstag, 09.03.2019, 20:15 Uhr, und Sonntag, 10.03.2019, 09:00 Uhr, parkte ein Pkw Mercedes Benz am rechten Fahrbahnrand der Schulstraße in Richtung Ortsmitte. Der Besitzer stellte am Sonntagmorgen fest, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen seinen Wagen geprallt war und einen Schaden in Höhe von etwa 15000 Euro verursacht hatte. Den Ermittlungen an der Unfallstelle zufolge war der flüchtige Wagen auf der Schulstraße in Fahrtrichtung Merzenhausen unterwegs gewesen und hatte den parkenden Mercedes touchiert. Bei der Kollision war das fremde Fahrzeug ebenfalls beschädigt worden und hatte Teile eines Außenspiegels, einer Felge sowie einer Radkappe verloren. Diese Beweisstücke wurden sichergestellt. Ihnen zufolge handelt es sich bei dem gesuchten Fahrzeug um einen Pkw der Marke Audi, möglicherweise in der Farbe dunkelblau. Aufgrund der entstandenen Unfallschäden dürfte eine Weiterfahrt nach der Kollision nur bedingt möglich gewesen sein.

Die Polizei bittet um Hinweise auf das gesuchte Fahrzeug: wer kann Angaben zu einem derart beschädigten Wagen machen? Wer kennt den Fahrer oder die Fahrerin? Der zuständige Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats ist unter der Telefonnummer 02421 949-5232 zu erreichen. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten nimmt die Leitstelle Hinweise unter der 02421 949-6425 entgegen.

Polizei Düren



Polizei Düren

Pressestelle



