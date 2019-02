Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Mombach - 10-Jähriger mit Schutzengel

Mainz (ots)

Am gestrigen Sonntag, 24.02.2019, befährt ein 18-Jähriger die Straße Am Suderbrunnen in Richtung Wendehammer. Plötzlich und unerwartet springt ein 10-Jähriger, aus einer Hofeinfahrt kommend, auf die Fahrbahn. Der Junge wird durch am Fahrbahnrand stehende Mülltonnen verdeckt. Nach Zeugenaussagen kann der 18-Jährige den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Kind wird leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

