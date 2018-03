POL-PPMZ: Dreister Einbruch in ein Wohnhaus

Mainz-Weisenau (ots) - In der Zeit vom 23.02.2018 19:00 Uhr bis zum 28.02.2018, 22:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter versuchten eine Wohnungstür im Obergeschoss eines Mainzer Wohnkomplexes in der Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße aufzuhebeln. Aus bislang unbekanntem Grund scheiterte dies. Die Täter ließen aber keines Wegs von ihrem Vorhaben ab und kletterten nun über den Balkon. Dort angelangt schlugen sie die Glasscheibe der Balkontür ein und verschafften sich so Zutritt zu der Wohnung. Bargeld wird entwendet, alle weiteren Gegenstände bleiben unberührt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz: 06131 - 65 3633

