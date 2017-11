POL-PPMZ: Zeugin hat den richtigen Riecher - Polizei stellt Drogen sicher

Ingelheim (ots) - Der Hinweis einer Zeugin bei der Polizeiautobahnstation Heidesheim rief die Polizei Ingelheim am 13.11.2017 gegen 21:00 Uhr auf den Plan. Dort meldete die Frau seltsamen Geruch aus einer Wohnung im Bereich der Verbandsgemeinde Heidesheim. Sie vermutete Drogen dahinter. Der Hinweis wurde anschließend an die örtlich zuständige Ingelheimer Polizei weitergegeben. Bei der Überprüfung vor Ort konnten Ingelheimer Polizisten den Geruch bestätigen. Der 25-jährige Wohnungsinhaber ließ die Beamten dann auch erst einmal bereitwillig in seine Wohnung, in der sich noch weitere Personen im Alter zwischen 23 und 25 Jahren aufhielten. Bereits jetzt konnten die Beamten, die von einem Streifenteam der Polizeiautobahnstation Heidesheim unterstützt wurden, offen herumliegende Konsum-Utensilien feststellen. Da der Mann jedoch dann nicht mehr weiter kooperieren wollte, ordnete die Staatsanwaltschaft Mainz die Durchsuchung der Wohnung des 25-Jährigen sowie aller anwesenden Personen. an. Unter Hinzuziehung einer Polizistin der Hundestaffel, die mit einem Rauschgiftspürhund anrückte, konnten in der Wohnung neben diversen Hilfsmitteln zum Zerteilen und zum Konsum von Drogen auch insgesamt ca. 800 Gramm einer pflanzlichen Substanz sichergestellt werden, bei der es sich um Rauschgift handeln könnte. Sämtliche Gegenstände wurden durch die Beamten sichergestellt. Der Mann wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

