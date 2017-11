POL-PPMZ: Sicherheitsmitarbeiter überrascht Dieb

Mainz-Bretzenheim (ots) - Montag, 13.11.2017, 05:00 Uhr

Auf dem Gelände der Mercedes-Benz Niederlassung in Mainz-Bretzenheim hat ein Sicherheitsmitarbeiter am frühen Montagmorgen einen Dieb auf frischer Tat erwischt. Während seines regelmäßigen Rundgangs auf dem Außengelände, im Bereich der Nutzfahrzeuge, erkennt ein Sicherheitsmitarbeiter am frühen Montagmorgen einen Mann. Dieser versteckt sich gerade hinter einem ebenfalls dort abgestellten Smart und flüchtet, als er den Sicherheitsmitarbeiter erkennt, ließ dabei aber seine Jacke zurück. Im Rahmen der Fahndung finden die Einsatzkräfte der Polizei mehrere demontierte und zum Abtransport bereitgelegte Katalysatoren. Der unbekannte Täter wird jedoch nicht mehr angetroffen. Ob diese Tat in Zusammenhang mit vermeintlichen Dieseldieben vom 06.11.17 steht ist noch unklar. Hier die Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/3779708?utm_source=directmail&utm_medium=email&utm_campaign=push

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

