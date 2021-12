Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Technischer Defekt als Brandursache im Panoramahaus

Bingen am Rhein (ots)

Am 11.12.2021 brannte eine Wohnung im 6.Stock des 14-stöckigen Panoramahauses in Bingerbrück aus. Der Mieter war zur Brandzeit nicht in der Wohnung. Die Brandursachenermittlungen der Kriminalinspektion Bad Kreuznach zusammen mit Sachverständigen ergab einen technischen Defekt in einer akkubetriebenen Beleuchtungseinrichtung in der brandbetroffenen Wohnung. Es kamen keine Personen zu schaden. Die Schadenshöhe dürfte bei mehreren Hunderttausend Euro liegen.

