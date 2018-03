POL-PDKH: Aufmerksame Zeugin meldet Trunkenheitsfahrt

Bad Münster am Stein Ebernburg (ots) - Berliner Straße: 28.02.2018, 12:25 Uhr: Eine aufmerksame Zeugin bemerkte im Verkaufsraum einer Tankstelle einen vermutlich alkoholisierten Mann, der sich nach dem Bezahlvorgang in seinen PKW setzte und in einen naheliegenden Einkaufsmarkt fuhr, um dort einzukaufen. Die Zeugin informierte sofort die Polizei. Aufgrund der guten Personenbeschreibung konnte der 45-jährige Mann aus der VG Rüdesheim durch die Beamten im Einkaufsmarkt angetroffen werden. Der Verdacht der Alkoholisierung bestätigte sich (1,51 Promille). Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

