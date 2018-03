POL-PDKH: Laterne in der Fußgängerzone übersehen - erheblicher Sachschaden

55543 Bad Kreuznach, Kreuzstraße (ots) - Am Mittwoch, den 28.02.2018, gegen 23.05 Uhr, befährt ein Heranwachsender mit seinem PKW die Turmstraße rückwärts in Richtung der Kreuzstraße. Der mit fünf Personen besetzte Wagen fährt rückwärts mit überhöhter Geschwindigkeit in die Fußgängerzone ein. In der Dunkelheit übersieht der junge Fahrer eine Straßenlaterne und stößt mit dem Heck des Fahrzeuges dagegen. Das Auto wird erheblich beschädigt und auch die Straßenlaterne nimmt Schaden. Die Insassen bleiben unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671-8811-100

pibadkreuznach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell