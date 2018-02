POL-PDKH: Vereitelter Einbruchdiebstahl

Bad Kreuznach (ots) - In der Nacht des 28.02.2018, gegen 00:50 Uhr, fällt einer Funkstreife während der Streifenfahrt auf dem Gelände eines Autowaschcenter in Kirn in der Dunkelheit eine augenscheinlich männliche Person auf. Die Person flüchtet auf Ansprache direkt in die Dunkelheit durch angrenzendes Gebüsch und Dickicht und kann auch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung nicht mehr festgestellt werden. Wie festgestellt wurde, hat der unbekannte Täter auf dem Gelände der Waschanlage versucht Münzautomaten aufzubrechen, was ihm auch aufgrund der Feststellung durch die Funkstreife nicht gelang. Es konnten Spuren gesichert werden, die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kirn oder jede andere Dienststelle.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752/1560

pikirn@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell