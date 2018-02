POL-PDKH: Fahrrad von Brücke geworfen

Kirn (ots) - Am 27.02.2018, gegen 16:20 Uhr meldete eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin, dass sie beobachtet habe, wie 2 Jugendliche ein Fahrrad von der Brücke Obersteiner Straße in Kirn in die Nahe bzw. ans Naheufer geworfen hätten. Eine Funkstreife konnte die beiden Jugendlichen zeitnah feststellen und zur Rede stellen. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Fahrrad um das Eigentum von einem der beiden Burschen. Die beiden hatten wohl zuviel überschüssige Energie oder interessierten sich für Physikalische Gesetze der Schwerkraft und warfen das eigene Fahrrad aus Spaß in die Tiefe. Das Fahrrad wurde auf Anordnung selbständig geborgen und es fand ein erzieherisches Gespräch im Beisein eines Elternteils statt.

