POL-PDKH: Mit 2,44 Promille gegen Hauswand gefahren

Bad Kreuznach (ots) - Steingasse: 27.02.2018, 11.50 Uhr: Der 56-jährige PKW-Fahrer aus dem Landkreis Alzey-Worms befuhr die Kreuzstraße und bog nach links in die Steingasse ab. Dabei bremste er offensichtlich zunächst mit quietschenden Reifen ab und fuhr dann rückwärts gegen eine Hauswand. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer alkoholisiert war (2,44 Promille). Am PKW sowie an der Hauswand entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 400EUR. Der Mann wurde durch den Verkehrsunfall nicht verletzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

