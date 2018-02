POL-PDKH: Wildunfall mit Linienbus

Bärenbach (ots) - Am 28.02.2018, gegen 06.30 Uhr kommt es in Bärenbach auf der K42, Höhe Abfahrt Sportplatz zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem die Fahrbahn querenden Reh. Das Reh wurde hierbei schwer verletzt und musste von den eingesetzten Beamten Durch Einsatz der Dienstwaffe erlöst werden. Am Bus entstand nach erster Einschätzung augenscheinlich kein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752/1560

pikirn@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell