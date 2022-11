Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Versuchter Aufbruch eines Kraftstoffcontainers

Worms (ots)

In der Nach von Mittwoch, den 02.11.2022, auf Donnerstag, den 03.11.2022, versuchten bislang unbekannte Täter einen Kraftstoffcontainer auf einer Baustelle am Fahrweg aufzuhebeln. Durch den Versuch wurde der Container leicht beschädigt.

Wer in der besagten Nacht im Fahrweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell