Polizei Köln

POL-K: 220615-4-K Unfallprävention mit E-Scooter-Simulator unterwegs - Tag der Verkehrssicherheit #VisionZero

Köln (ots)

Am Samstag (18. Juni) beteiligt sich die Polizei Köln an einer vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR) initiierten Aktion unter dem Slogan "Tag der Verkehrssicherheit" und setzt hierzu einen in der Unfallprävention genutzten Simulator für E-Scooter ein. Die Expertinnen und Experten der Unfallprävention freuen sich auf viele interessierte Bürgerinnen und Bürger und laden für Samstag (18. Juni) ab 16 Uhr auf den Vorplatz der Agneskirche an der Neusser Straße zu einer virtuellen Fahrt auf dem E-Scooter ein. Im vergangenen Jahr waren in mehr als 300 Fällen Menschen unter Einfluss von Alkohol und Drogen an Verkehrsunfällen beteiligt - 92 von ihnen waren auf einem E-Scooter unterwegs.

Allein in diesem Jahr hat sich die Zahl der E-Scooter-Unfälle unter Alkoholeinfluss bis Ende Mai im Vergleich zum Vorjahr (8) mehr als verdreifacht (25).

Auf dem E-Scooter-Simulator können insbesondere auch die jüngeren Fahrer einmal ganz "nüchtern" und vor allem ohne die Gefahr, den Führerschein zu verlieren, erleben, wie sich der Konsum von Alkohol auf die eigene Reaktions- und Konzentrationsfähigkeit auswirkt.

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell